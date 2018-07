De eerste avond van Suikerrock was er een met enorme ambiance. Jebroer en Lil Kleine brachten korte sets in Tienen, maar met Kraantje Pappie brak het feest echt los. Steve Aoki en Lost Frequencies zorgden daarna voor een avond in ware Tomorrowlandstijl. Wie overigens nog tickets wil bemachtigen voor zaterdag, is eraan voor de moeite.