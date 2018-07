Stoffel Vandoorne: "Dicht bij top tien is het doel voor kwalificatie"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kreeg van McLaren een ander chassis. Het team hoopte daarmee de problemen die Vandoorne had met zijn wagen op te lossen. Ook al doet een voorlaatste tijd niet het beste vermoeden, toch blikt Vandoorne tevreden terug op zijn dag gisteren.

“Ik ben tevreden met hoe deze vrijdag is verlopen,” blikt Vandoorne terug. “Ik had een normaal gevoel in de wagen en we konden opnieuw werken aan de afstelling van de wagen en niet alleen aan het oplossen van de problemen die we hadden.”

Dat Vandoorne geen erg competitieve tijd wist neer te zetten komt grotendeels doordat hij een spin maakte.

“Jammer genoeg zette ik geen rondetijden neer op de ultrasoft-band, dit omdat ik een foutje maakte en spinde. Onze snelheid over de lange runs leek echter goed en de balans van de wagen wordt steeds beter.”

“Er waren ingrijpende wijzigingen tussen de eerste en de tweede oefensessie en we hebben heel wat waardevolle data verzameld om de wagen nog te verbeteren tegen de sessies op zaterdag. Ik kijk er naar uit om een goede laatste oefensessie te kennen en vervolgens kunnen we ons voorbereiden voor de kwalificatie.”

Wat de kwalificatie betreft hoopt Vandoorne alvast om een veel betere gridpositie te veroveren dan de voorbije raceweekends.

“Het is ons doel om ons zo dicht mogelijk bij de topt tien te bevinden aangezien ik eigenlijk niet echt weet of het goed is om in Q3 te zitten en op de ultrasoft te moeten vertrekken. Over het algemeen was het echter leuk om een normale vrijdag te hebben,” besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: