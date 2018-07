Proximus denkt aan eigen Belgische Netflix

Komt er binnenkort ook een Belgische ‘Netflix’? Als het van Proximus afhangt wel. Het telecombedrijf is namelijk met meerdere partners in gesprek voor de uitbouw van zo’n platform waarop programma’s, films en series van Belgische makelij zullen te vinden zijn, zo zegt Dominique Leroy, topvrouw van Proximus, aan Het Laatste Nieuws.

Het zou de bedoeling zijn om een platform uit te bouwen waarop zo veel mogelijk lokale ‘content’ wordt gebundeld, maar waarbij er ook plaats is voor buitenlandse programma’s. Om dat te kunnen verwezenlijken, werkt Proximus momenteel aan een plan met de hulp van partners uit de media- en telecomwereld.

Volgens Leroy wordt het, onder andere door de grote focus op Belgische programma’s en series, zeker geen kopie van Netflix, maar de topvrouw hoopt wel veel te kunnen leren van de Amerikaanse streamingdienst.

Niet alleen voor de programma’s van het mogelijke nieuwe platform ligt de focus op het binnenland; ook wat de inkomsten betreft is dat het geval. Het zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om kennis te vergaren over wie naar welke programma’s kijkt. Daardoor zouden adverteerders ook veel doelgerichter kunnen adverteren. “Op die manier kan een deel van de koek, die nu vooral naar Google en Facebook vloeit, in België blijven”, zegt Leroy nog in Het Laatste Nieuws.