Minder heet, maar kans op hevig onweer en hagelbuien. Bekijk hier waar en wanneer

De scherpste kantjes van de hitte zijn er af, maar we blijven nog wel in ­zomerse warmte zitten met maxima boven 25 graden. Vanochtend trekt een zwakke storing over het land met kans op neerslag. Vanaf zondag mogen we ook af en toe zwakke storingen verwachten, maar dan blijft het meestal droog.

De dag begint zaterdag nog zwoel, met hier en daar regen- en onweersbuien die opnieuw in intensiteit kunnen toenemen. Voor het hele land, met uitzondering van de kust, geldt code geel tot de middag. In het oosten van het land is dat het geval tot halverwege de namiddag. De maxima liggen lager dan we de afgelopen dagen gewoon geworden zijn: 22 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Een overzicht van code geel voor onweer: aan de kust is er geen waarschuwing, in West-Vlaanderen tot 9 uur, in Limburg tot 11 uur, in Vlaams-Brabant tot 12 uur, in Antwerpen tot 13 uur en in Limburg tot 14 uur. Foto: KMI

Vanaf zaterdagavond is het overal droog met brede opklaringen, maar tijdens het tweede deel van de nacht drijven er vanuit Frankrijk hoge en middelhoge wolkenvelden over het land. Er komt eindelijk wat nachtelijke koelte met minima tussen 9 en 17 graden.

Zondag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in de namiddag kan er in het noordwesten van het land lichte regen of een bui vallen. We halen 23 tot 28 graden.

Vooral op maandag, maar in mindere mate ook dinsdag en woensdag, kunnen er lokaal enkele (onweers)buien vallen. Op verschillende plaatsen zal het echter droog blijven. De maxima liggen in de meeste streken tussen 25 en 30 graden. Ook in de tweede helft van volgende week blijft het nog zomers warm. Invloeden van een hogedrukgebied zorgen ervoor dat de kans op buien afneemt.