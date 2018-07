IN BEELD. Zo zag de rest van de wereld de bloedmaan

Waarom was de maan rood? Bij een maansverduistering komen de zon, de aarde en de (volle!) maan op één lijn te staan. De aarde staat zo tussen de zon en de maan in, waardoor het zonlicht via de atmosfeer van de aarde op de maan neervalt. Het licht dat zich op dat moment door die aardatmosfeer heen dringt, kleurt rood waardoor op de maan een rode gloed te zien is.