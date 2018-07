“Winnen is lastig, maar het kan”

In Boedapest krijgt Max Verstappen zaterdag nog eens de kans om als jongste F1-rijder aller tijden een poleposition te veroveren. In Monaco liet hij dat record liggen door een knullige crash in de vrije trainingen. De bochtige Hungaroring - ‘Monaco-zonder-de-vangrails’ - kan een herkansing zijn. Gisteren reed de Maaseikenaar alvast de tweede oefentijd.