De kop is eraf en hij smaakt naar meer. Niet dat Standard-AA Gent (3-2) een hoogstaande wedstrijd was. Maar vijf goals, een beklijvend slot en de onvermijdelijke VAR-discussie - of was het een blunder - gaven de openingsmatch kleur en Michel Preud’homme zijn gedroomde rentree in de Hel van Sclessin.