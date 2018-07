“Wij kunnen niet de goedkoopste zijn”

De concurrentie in de sector van de wijnhandelaren is moordend. Recent moesten gereputeerde invoerders als de Wijnmakelaarsunie uit Diepenbeek en Selezione Vini Italiani uit Zonhoven de boeken neerleggen. De vele zelfstandige wijnhandelaren in ons land vechten om slechts een kwart van de particuliere verkoop, de andere driekwart is in handen van de supermarkten. Bovendien kan de wijnliefhebber ook terecht bij een groeiend aantal buitenlandse webshops waar je dezelfde fles vaak ietsje goedkoper op de kop kan tikken.