In een veld achter de Aldi in Borgloon staat sinds vrijdag het Huis voor Zomerburen te blinken. Het project van drie architecten - dat onder meer door de Boerenbond, Z33 en de stad Borgloon ondersteund wordt - vraagt aandacht voor het leven van en met seizoenarbeiders, die elk jaar in augustus met zo’n 20.000 - Polen, Bulgaren en Roemenen - afzakken naar Haspengouw om ons fruit te plukken.