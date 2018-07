Elk nadeel heb zijn voordeel. Johan Cruijff is niet meer. Maar zijn wijsheden blijven iedereen inspireren. Ook Sander Berge. Zeven maanden was hij vorig seizoen buiten strijd. “Maar misschien zal ooit blijken dat dit de leerrijkste periode was uit mijn carrière.” Of hoe je iets negatiefs in iets positiefs kunt omzetten.