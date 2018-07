Slachtoffer probeerde week eerder smartphone en geld te stelen: steekpartij was vergelding

Aan het skatepark van Park Spoor Noord in Antwerpen is woensdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekpartij. Een vijftal jongeren had de man na een woordenwisseling omsingeld en vloog dan op hem. De verdachten die zijn opgepakt, zijn amper 13, 17 en 18 jaar. Twee verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de vechtpartij. Ze beweren dat het slachtoffer één van de daders eerder bedreigde en geprobeerd had zijn gsm en portefeuille te stelen.

Het slachtoffer was met de fiets en werd rond 21.15 uur onder het viaduct-Dam omsingeld door 4 à 5 jongeren die hem aanvielen. Hij kreeg vuistslagen en stampen, ook nadat hij met fiets en al tegen de grond was gewerkt. Eén van de betrokken jongeren had volgens getuigen een mes in de hand. Het was pas nadat omstanders waren tussen gekomen, dat de verdachte jongeren hun aanval staakten en wegstoven.

Het slachtoffer kon nog niet worden geïdentificeerd. Het betreft een man van vreemde origine met een geschatte leeftijd van 35 à 40 jaar. De toestand van het slachtoffer is ernstig, hij heeft twee steekwonden aan het hoofd en een schedelbreuk. Hij verkeert nog in levensgevaar.

Rond middernacht, dus enkele uren later, konden twee verdachten worden gearresteerd. Het betreft jongens van 13 jaar uit de buurt. Één van de twee is zeer goed gekend bij het gerecht, onder meer voor diefstal. De jongen staat in zijn buurt ook bekend voor overlast en zwaardere feiten. Beiden werden voorgeleid voor de jeugdrechter en vervolgens geplaatst in de gesloten jeugdinstelling in Mol.

Donderdag werden dan de 18-jarige broer en de 18-jarige oom van een van de twee gearresteerd voor verdere ondervraging inzake hun mogelijke betrokkenheid. Ten aanzien van hen werd een onderzoeksrechter gelast wegens feiten van poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen. Die besliste de twee aan te houden.

De vijfde verdachte, 17 jaar oud, is ook in een gesloten instelling geplaatst.

Zelf bedreigd

De 18-jarige oom en broer hebben intussen bekend deelgenomen te hebben aan de vechtpartij. Ze verklaarden dat de feiten een gevolg zijn van een eerder incident. Het latere slachtoffer zou vorige week de 13-jarige jongens bedreigd hebben en eiste ook hun portemonnee en gsm. Hij droop uiteindelijk af zonder buit, maar de jongens vertelden wel aan hun oudere familieleden over de dreigementen.