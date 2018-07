“We zullen zeker beter doen dan vorig seizoen”

Hij lijkt wel een geest die ronddwaalt op Stayen, want je ziet de man nauwelijks, maar CEO Takayuki Tateishi heeft de touwtjes wel degelijk strak in handen bij STVV. “Ik sta niet graag in de belangstelling”, glimlacht de Japanner aan de vooravond van de competitiestart tegen Cercle. “Of we klaar zijn? De ploeg zal nog moeten groeien, maar we zullen beter doen dan vorig seizoen.”