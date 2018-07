“Zou mijn twee ritwinsten in de Tour inruilen voor Roubaix”

Vrijdag was het dag op dag tien jaar geleden dat Gert Steegmans als eerste zijn voorwiel over de witgekalkte lijnen op de Champs-Elysées drukte. Gerald Ciolek, Oscar Freire, Robbie McEwen en Thor Hushovd bleven tijdens ‘het jaarlijkse wereldkampioenschap voor sprinters’ nog het dichtst in de buurt van de nu 37-jarige Diepenbekenaar. “Ik wist één week voordien al dat ik in Parijs zou winnen. Nooit waren mijn benen beter dan in die Tour van 2008”, haalt Steggels anno 2018 herinneringen op aan de zijde van oud-ploeggenoot Summie.