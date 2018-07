LIVE. Volg de maansverduistering hier

Wie vanavond naar de hemel kijkt, trakteert zichzelf op een bijzonder spektakel. Niet alleen zal de maan er bloedrood uitzien, het zal ook de langste maansverduistering van de eeuw zijn. De nacht wordt bovendien extra bijzonder door Mars: de planeet zal met het blote oog te zien zijn, en dat gebeurt maar eens in de 15 jaar. Maar wat is nu de beste manier om al dat moois aan de hemel waar te nemen? Doe je dat het best vanuit je tuin of vanop een hoog gebouw? En hoe krijg je dat alles gefotografeerd? Wij zochten het uit.

Kijk hier LIVE naar de maansverduistering

Wat zien we nu precies op vrijdagavond 27 juli?

Een ‘bloedmaan’

Vanavond kleurt de maan helemaal rood, voor maar liefst 1 uur en 43 minuten om helemaal precies te zijn. Het wordt de langste ‘bloedmaan’ van deze eeuw.

Maar waarom kleurt de maan nu precies rood? Het zit zo: bij een maansverduistering komen de zon, de aarde en de (volle!) maan op één lijn te staan. De aarde staat zo tussen de zon en de maan in, waardoor het zonlicht via de atmosfeer van de aarde op de maan neervalt. Het licht dat zich op dat moment door die aardatmosfeer heen dringt, kleurt rood waardoor op de maan een rode gloed te zien is.

De planeet Mars

Al is dat niet het enige bijzondere dat zich vannacht aan de hemel afspeelt: ook Mars zal extra goed te zien zijn. De maansverduistering maakt het namelijk zeer donker buiten, waardoor de rode planeet - die ‘maar’ 54,52 miljoen kilometer verwijderd zal zijn van de Aarde - met het blote oog waarneembaar zal zijn.

Toch zal niet iedereen al dat moois aan de hemel even goed kunnen bewonderen, veel hangt af van wanneer en waar je kijkt. Wij vroegen de beste tips aan Urania, de Volkssterrenwacht.

Wat heb je nodig om de maansverduistering te zien?

Iedereen aan de zogenaamde nachtzijde van de aarde, kan het astronomische fenomeen vanavond zien. “Het enige wat je vanavond echt nodig hebt, zijn een heldere hemel en je blote ogen”, klinkt het bij Urania. “Natuurlijk kan je een verrekijker bij de hand houden om wat meer details te zien. Maar dat is zeker geen must.”

Dat de maan niet helemaal vlak is, wisten we al. Maar kunnen we dat ook zien met het blote oog? “Als je zonder verrekijker kijkt, ziet de maan er redelijk vlak uit, je kan enkel wat donkere vlekken onderscheiden. Maar wie een telescoop in huis heeft, kan die wel gebruiken om het reliëf op de maan te bekijken: de kraters die we niet met het blote oog kunnen zien.”

Wie goed kijkt, kan vanavond ook Mars zien met het blote oog. “De rode planeet staat onder de maan en zal dus iets later op de avond opkomen. Als je denkt dat je een rood sterretje ziet, kijk je eigenlijk naar Mars. Met een verrekijker zal je een duidelijk rondje kunnen onderscheiden.”

Wanneer moeten we naar de hemel beginnen kijken?

“De maansverduistering begint om halftien. Maar pas rond tien uur zal de maan op haar hoogst staan en zal die dus het beste zichtbaar zijn. Om 13 minuten na elf uur vanavond, is het schouwspel voorbij. Dus je kan best zo snel mogelijk beginnen kijken, want als je wacht tot het laatste moment en je net dan pech hebt met de bewolking, zie je helemaal niets meer!”

De weersvoorspellingen zien er voorlopig goed uit, alleen zullen er later op de avond toch wel wat wolken verschijnen.

(lees verder onder de foto)

Van waar kijken we het best?

De belangrijkste regel bij het bekijken van astronomische fenomenen is de volgende: hoe hoger je staat, hoe beter je zicht. Als is er nog een belangrijke tip: “De maan staat vrij laag, dus als je zelf laag staat, kunnen er meer dingen ‘in de weg staan’. Als je vanuit je tuin kijkt, kan je zicht belemmerd worden door bomen of andere huizen. Je kan dus beter op een balkon van een zuidgericht appartement staan. Of op een grote, open oppervlakte,” aldus de Volkssterrenwacht.

Maar wie denkt naar de kust te rijden om op het strand van het uitzicht te genieten, is eraan voor de moeite: “Vanuit het noorden kijken, is niet echt de beste optie. Vermijd dus onze Belgische kust. Bovendien komen daar, later op de avond, wolkenvelden binnen via Frankrijk. In het Zuiden van Frankrijk kan je natuurlijk wel vanop het strand kijken.”

Hoe maak ik goede foto’s van de maan?

Dat we het mysterieuze van de maansverduistering met het blote oog kunnen waarnemen, is al geweldig. Maar kunnen we het fenomeen ook fotograferen, zelfs als we geen professioneel fotograaf zijn? Volgens Martin Corlazzoli is het wel degelijk mogelijk. De fotograaf uit Gent staat bekend om zijn idyllische plaatjes waarbij de zonsondergang of zonsopgang de hoofdrol wegkapen. Maar ook de maan kreeg hij al in het vizier.

“Je zoekt het best een open ruimte, zonder hoge gebouwen in de buurt, waar je in alle rust aan de slag kan”, zegt Corlazzoli. “Maar veel hangt natuurlijk ook af van de camera die je gebruikt. Een lens van 200 mm of meer, een telelens dus, is aan te raden. Een statief is ook handig voor dit soort foto’s, zo vermijd je bewegingen die je beeld onscherp maken.”

Kunnen we met de smartphone een geslaagd kiekje nemen?

“De beste camera is diegene die je altijd op zak hebt”, klinkt het. “Maar de ene smartphone is de andere niet. De duurdere smartphones zullen een betere lens hebben, maar bij een maansverduistering zal zelfs dat niet voldoende zijn. Je hebt echt een telelens nodig om up close te geraken. Enkel zo kan je ook de structuur van de maan op beeld vast leggen. Al hebben de nieuwste toestellen zoals de Huawei P20 pro wél een telelens, ik ga het vanavond alvast met beiden proberen: smartphone én camera.”

Extra fotografietips:

- Richt je camera naar het zuidoosten.

- Denk eraan dat de maan constant in beweging is. Ga dus voor een snelle sluitertijd. Je ISO waarde mag best hoog zijn. Een verduisterde maan schijnt minder fel dan anders. Start met een diafragma van f-11 en zak naarmate de maan verduisterd wordt. Scherpstellen doe je best manueel.

- Je hebt meer dan tijd genoeg om met je instellingen te spelen, zeker als je mooi op voorhand de juiste locatie gevonden hebt. Het belangrijkste is vooral om van deze gebeurtenis te genieten.

Foto met spiegelreflexcamera:

Foto met ‘gewone’ smartphone:

Timelapse van sterrenhemel:

Alle Vlaamse Volkssterrenwachten openen vanavond de deuren voor het publiek. In Urania, in Hove bij Antwerpen, is iedereen welkom vanaf 19.30 uur tot na middernacht. Ook op het dakterras van het MAS (10de verdieping) kunnen mensen terecht vanaf 21.30 uur. Urania organiseert bovendien twee boottrips op de Schelde, die tochtjes zijn echter al uitverkocht.

Andere Volkssterrenwachten bevinden zich in Grimbergen (Mira), in Genk (Cosmodrome), in Ieper (Astrolab Iris), in Gent (Armand Pien) en in Brugge (Beisbroek).