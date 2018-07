Loslopende hond takelt politiehond lelijk toe: "Nieuwe opleiden kost meer dan 10.000 euro"

Ham / Hasselt -

De politiehond van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo werd tijdens een wandeling in Hasselt aangevallen door een andere hond, een loslopende Boerboel. Het politiehond was niet ‘van dienst’, en werd vergezeld door zijn begeleidster. “Ondertussen is het dier aan de beterhand”, zegt Eric Raymaekers van de politiezone. “De vraag is nu of de hond na zijn herstel nog zal kunnen functioneren als politiehond”, aldus de Hamse burgemeester Dirk De Vis (CD&V).