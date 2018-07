Onze lezers blikken terug op de broeierige zomer van 1976: "Helikopters controleerden sproeiverbod"

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Beringen / Dilsen-Stokkem / Maaseik / Peer -

Vijftien tropisch warme dagen, met temperaturen boven de dertig graden. De zomer van 1976 was er één van extremen. Zomer 2018 is een waardige concurrent. Toch blijft iedereen die de broeierige zomer van ‘76 bewust meemaakte, verhalen van toen oprakelen. Over de droogte en kranen zonder water. Over de heksenjacht op waterverspillers. Over de rode gloed die boven onze provincie hing door de bos- en heidebranden. Onze lezers blikken terug.