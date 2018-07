Meeste xtc te zwaar gedoseerd voor gebruik in één pilletje

Hasselt -

Meer dan driekwart van alle xtc-pillen in ons land zijn te zwaar gedoseerd. In die mate dat het gebruik van één hele pil al tot een overdosis zou kunnen leiden. “We raden het gebruik af, maar wie toch per se wil experimenteren, begint best met een kwart of een halve pil”, zegt dr. Peter Blanckaert van het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.