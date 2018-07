Volgwagen Team Sky hangt vol met eieren na Tourrit

Weinig teams die zo gehaat zijn in de Ronde van Frankrijk als Team Sky. Hun dominantie en de dopingverdachtmakingen jegens kopman Chris Froome vielen niet in goede aarde bij de fans. En dat valt eraan te zien: het publiek gooide in de negentiende Tourrit zoveel eieren op de volgwagen dat de resten zelfs na de aankomst van de rit nog te zien waren. De hele zijkant van de auto hing vol met de smurrie.