“Triest record”: enorme stijging aantal spoorlopers sinds begin 2018

In het eerste semester van dit jaar zijn 415 meldingen gemaakt van spoorlopers. Dat zijn er meer dan ooit. Hoewel die stijging waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat de meldingsbereidheid gestegen is, spreekt Infrabel van een triest record. De spoorwegbeheerder voert daarom opnieuw campagne op de zomerfestivals.

Ondanks alle maatregelen is het aantal spoorlopers in het eerste semester van 2018 (415 meldingen) licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (410 meldingen), aldus Infrabel. Er viel ook 1 dodelijk slachtoffer en 2 zwaargewonden. Spoorlopers veroorzaken bovendien veel vertraging: in de eerste zes maanden in totaal 67.054 minuten of meer dan zes uur per dag. Dat is een stijging met meer dan 7 procent tegenover vorig jaar.

“Dat er meer meldingen zijn, wil niet zeggen dat het absolute aantal spoorlopers gestegen is”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “We doen veel sensibiliseringsacties, waardoor ook het spoorpersoneel alerter wordt en sneller geneigd is om spoorlopers te melden.”

Om het fenomeen in te dijken wordt al verschillende jaren ingezet op tal van maatregelen, zoals controles van de politie en Securail aan de hotspots, het plaatsen van afsluitingen en verbodsborden, camerabewaking en struikelmatten.

Infrabel blijft ook inzetten op sensibiliseringsacties. Zo trekt de spoorwegnetbeheerder dit jaar naar de festivals Dour, Suikerrock en Pukkelpop. “In de vakantieperiodes zijn er traditioneel meer spoorlopers omdat jongeren thuis zitten, en op de festivals komen veel jongeren samen”, aldus Baeken. Bovendien wordt in de buurt van de drie festivals veel aan spoorlopen gedaan.

Infrabel koos voor een ludieke campagne. Zo staat er op het festivalterrein een trampoline waar je gekke sprongen op kan doen. Nadien krijgt iedereen een foto en een pin van zijn of haar sprong om te delen op sociale media met de hashtag #NoTrespassing. Deelnemers kunnen zich daarnaast ook symbolisch engageren om nooit meer te spoorlopen door hun handtekening op een grote muur zetten.