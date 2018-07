Oeps: zie jij wat er mis is met deze foto van Joke van de Velde?

“Maak er een leuke vrijdag van!”, schreef Joke van de Velde (38) vrijdag bij een zomerse bikinifoto op Instagram. Alleen merkten heel wat volgers van de ex-miss op dat er iets vreemds was gebeurd met de foto.

Weinig modellen zijn vies van een beetje Photoshop, maar bij ex-Miss België Joke van de Velde ging de graficus van dienst wel erg slordig te werk. Of is de deur achter haar kromgetrokken in deze helse temperaturen?

Foto: Instagram

Heel wat volgers merkten de ‘artistieke vrijheid’ op en lieten een reactie achter. “Mooi, maar ik zou toch niet overdrijven met Photoshop”, schrijft iemand. “Je deuren beginnen er krom van te staan!”

“Zo kan iedereen er zo uitzien!”, lacht iemand anders. Photoshop fail of niet: de kans dat Joke de foto weer offline haalt, lijkt ons eerder klein. De post haalde intussen al meer dan 2.000 vind-ik-leuks - en die gom je toch niet zomaar weg?