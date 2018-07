Philippe Gilbert krijgt na zware val bezoek van Tom Boonen

Philippe Gilbert heeft na zijn zware val in de Ronde van Frankrijk ziekenbezoek gekregen van Tom Boonen. “Het bezoekersuur was al afgelopen, maar voor deze jongen kon ik een uitzondering maken”, schrijft de man van Quick Step Floors op social media.

Eerder op de dag had hij ook al bezoek gehad van onze columnist, Jan Bakelants. “Een inspirerend gesprek met iemand die weet wat het is om terug te komen na een zware val”, zei Gilbert toen.

Inspiring talk with someone who knows what is to come back after a heavy crash! Thanks for the visit @Jan_Bakelantspic.twitter.com/dvn64OZtY4 — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 27 juli 2018

Daar schreef Bakelants in zijn column van enkele dagen geleden ook al over voor Het Nieuwsblad. “De val van Gilbert zag er heel erg uit als wat mij is overkomen in Lombardije”, schreef hij.

Visiting hour was over but for this guy I was able to make an exception @tomboonen1 pic.twitter.com/DIYeZQWcOb — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) 27 juli 2018

Gilbert kwam enkele dagen geleden zwaar ten val in de Ronde van Frankrijk. Hij dook over een muurtje het ravijn in, maar reed de etappe desondanks uit. Achteraf bleek dat hij zijn knieschijf gebroken had en enkele weken buiten strijd is.