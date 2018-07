Wat een beelden: Sagan overleeft helse etappe, krijgt felicitaties en strompelt dan podium op

Peter Sagan heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk overleefd. De wereldkampioen kwam in de zeventiende etappe van de Tour zwaar ten val en werd meteen gelost, waardoor de opgave even dreigde. In dat geval had de leider in het puntenklassement naast zijn zesde groene trui in de Ronde gegrepen, maar zover kwam het gelukkig dus niet.

Het zal voor Sagan de zesde groene trui worden, nadat hij onafgebroken van 2012 tot 2016 de beste was. De Slovaak zal dan op gelijke hoogte komen met de Duitser Erik Zabel, die er in zijn loopbaan zes won. Vorig jaar ging het groen naar de Australiër Michael Matthews. Sagan moest de Tour toen vroegtijdig verlaten nadat hij Mark Cavendish ten val bracht in de sprint. De Brit liep hierbij een gebroken schouderblad op.