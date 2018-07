Helmduiken, Baouzza en ontsnappen van de warmte. Dit zijn de beste video’s van de week

Beringen / Bilzen / Hasselt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Onze reporter ging helmduiken als Kuifje bij TODI in Beringen

Video: PEBS

Het Beringse duikcentrum TODI pakt uit met een primeur: vanaf eind juli kan je er gaan helmduiken, net zoals Kuifje. “Het is erg toegankelijk. Je hebt geen ervaring nodig en jong en oud kan het”, zegt Merel Bocken van TODI. Het concept spreekt alleszins tot de verbeelding. Dus trok onze reporter zelf een duikpak aan, zette een helm op en waagde zich aan de sprong in het diepe.

LEES MEER: Onze reporter ging helmduiken als Kuifje bij TODI in Beringen

2. Baouzza brengt Ibiza, Cuba en BV’s naar Bilzen

Video: KH

Baouzza naar Bilzen. De verhuizing van de zomerse beachbar uit Diepenbeek bekt niet alleen leuk, de organisatoren evalueren de eerste twee maanden in de Demerstad ook als “zeer positief”. “Nu trekken we ook mensen aan uit andere regio’s, zoals Maastricht en Lanaken”, klinkt het. En uit de BV-wereld. Zo passeerden Tim van ‘Temptation Island’, James Cooke en zelfs Thibaut Courtois al op de Bilzense zomerbar.

LEES MEER: Baouzza brengt Ibiza, Cuba en BV’s naar Bilzen

3. Gezocht en gevonden: koele plekken in Limburg

Video: TP,SPA

18 baby’s geboren in amper 20 uur tijd: maandag 9 juli was het extreem druk in het bevallingskwartier van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Ik heb nog nooit zoveel bevallingen in een dag gedaan”, zegt gynaecoloog van dienst Erik Jankelevitch, die 11 van de 18 baby’s op de wereld heeft gezet. “Ik ben binnengereden in de verloskamer en ben meteen beginnen te persen”, vertelt Briete Goorts, mama van Clara.

LEES MEER: Gezocht en gevonden: koele plekken in Limburg

4. Uitkeringen dalen, goedkopere telecom en Arco-oplossing: het federale zomerakkoord in 1 minuut

Video: SPA

Om de hittegolf te counteren, moet u niet de hele dag op de afdeling fijne vleeswaren van uw supermarkt verblijven. Er zijn meerdere plekken in Limburg om het hoofd koel te houden. Vijf frisse t(r)ips om de warmste dagen van het jaar zonder al te veel okselvijvers door te komen.

LEES MEER: Uitkeringen dalen, goedkopere telecom en Arco-oplossing: het federale zomerakkoord in 1 minuut

5. Zo bespaart De Vlaamse Waterweg water in het Albertkanaal

Video: Bobe

Dat het droog is, weet u intussen wel. Dat iedereen zuinig moet zijn met water - of hij nu zijn tuin wil sproeien of zijn auto wil wassen - hoeven we u eveneens niet meer te vertellen. Maar ook een op het eerste gezicht minder voor de hand liggend bedrijf moet water besparen: De Vlaamse Waterweg nv, die onder meer het Albertkanaal beheert. Een kanaal waarbij men op het waterverbruik moet letten, hoe zit dat juist?

LEES MEER: Zo bespaart De Vlaamse Waterweg water in het Albertkanaal