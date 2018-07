Om de hittegolf te counteren, moet u niet de hele dag op de afdeling fijne vleeswaren van uw supermarkt verblijven. Er zijn meerdere plekken in Limburg om het hoofd koel te houden. Vijf frisse t(r)ips om de warmste dagen van het jaar zonder al te veel okselvijvers door te komen.

Snow Valley, Peer: -1 °C

Snow Valley is de Limburgse klassieker voor wie naar verkoeling zoekt in de vakantiemaanden. U verblijft er in internationaal gezelschap, want in Peer is het tegenwoordig een beetje ...