Roglic wint laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk, Thomas heeft eindzege binnen handbereik

Primoz Roglic heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveen van Team LottoNL-Jumbo reed in de laatste afdaling weg uit de groep van de favorieten. Geraint Thomas werd tweede, haalde nog wat belangrijke bonificatieseconden binnen en heeft de eindzege binnen handbereik. In de tijdrit van zaterdag mag hij ruim twee minuten toegeven op de Nederlander Tom Dumoulin.

De laatste bergrit van de Ronde van Frankrijk werd gekleurd door een kopgroep met eerst zes en later achttien leiders. Daaronder een paar fraaie namen: Jungels, Yates, Nieve en Alaphilippe. Die laatste gebruikte de vlucht als springplank om zijn bergtrui veilig te stellen bovenop de Tourmalet.

Op de achtergrond - na amper tien kilometer koers al - was er nog net een heel kleine groene trui te zien. De gehavende Peter Sagan was van meet af aan op achtervolgen aangewezen. Nog erger was het gesteld met onze landgenoot Jelle Vanendert. De man van Lotto-Soudal fietste eenzaam en alleen als laatste en zou uiteindelijk de handdoek gooien nadat hij halfweg koers al een halfuur achterstand telde op de kopgroep.

Team Sky kraakt, maar buigt niet

Op de Tourmalet maakten Zakarin, Landa en Bardet oorlog. Het trio reed weg van de groep der favorieten en zag onderweg ook nog Majka aansluiten. Amador dichtte de kloof met de koplopers en het trio Landa-Majka-Bardet trok er alleen op uit. Even later zou een moedige Zakarin in zijn eentje nog de oversteek maken.

Richting Col du Soulor barstte het geweld helemaal los rond gele trui Geraint Thomas. Steven Kruiswijk was de eerste die het hazenpad koos, Tom Dumoulin probeerde ook tot tweemaal toe weg te raken en ook Daniel Martin deed zijn duit in het zakje. Nairo Quintana, eergisteren nog winnaar van de superkorte bergrit, viel welhaast meteen weg.

Geraint Thomas loste echter geen meter en toen hij toch even geen reactie in huis had, kon hij zowaar rekenen op zijn aanvankelijke kopman Chris Froome om Primoz Roglic terug te halen. En op de 21-jarige Egan Bernal, die alweer indruk maakte bij Team Sky. Eerst bracht de Colombiaan Froome terug toen die een minder moment kende, daarna ging hij nog even Kruiswijk neutraliseren.

Roglic duwt Froome uit top drie

Op de Col d’Aubisque - eentje buiten categorie - nam de groep met de favorieten het over. Enkel Rafal Majka, die met een kleine voorsprong in zijn eentje de top bereikte, zat nog voorop. In de afdaling ging echter ook de Pool voor de bijl. We kregen acht leiders: Thomas, Froome, Dumoulin, Majka, Landa, Bardet, Martin en Roglic. De Sloveen van Team LottoNL-Jumbo was de beste daler en pikte al snel enkele seconden op de anderen, om het daarna af te maken.

Het levert Roglic een derde plaats in het algemene klassement op, waardoor Froome uit de top drie valt. Thomas won de sprint om de tweede plaats en pakte zo belangrijke bonificatieseconden. Hij heeft de eindzege in de Tour zo goed als binnen. In de individuele tijdrit van zaterdag mag hij ruim twee minuten toegeven op de Nederlander Tom Dumoulin om zekerheid te verwerven over het geel.

De bolletjestrui is voor Julian Alaphilippe, die een indrukwekkend record neerzette. De groene trui is voor Peter Sagan, die met de nodige moeite alsnog de finish haalde.