Gluren bij BV's: Astrid Coppens gaat prinses Leia achterna in gouden bikini

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Presentatrice Geena Lisa herinnert ons eraan dat de hittegolf ook een goede zaak is. "Het leven draait niet om wachten tot de hittegolf passeert. Het is leren genieten van het feit dat de choco smeerbaar is." Zo hadden we het nog niet bekeken...

Ook radiostem Julie Van den Steen vindt deze zwoele zomer wel leuk. "Blauwe plekken op mijn benen, blaren op mijn voeten, zweet op mijn reet. I love de zomer", schrijft ze bij een foto vanuit een hangmat.



Zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader geniet in bloot bovenlijf van zon en zee... "in een lelijke strandstoel".



"Wat een dag", schrijft acteur Kurt Rogiers bij een foto waarop hij het landschap van het Griekse Santorini bewondert vanop een zeilboot.



Astrid Coppens gaat prinses Leia uit 'Star Wars' achterna in gouden bikini tijdens een vakantie in Sardinië.

Jolien en Herbert, bekend uit 'Temptation Island 2017' zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. De blondine toont haar buikje, hij kust het en zit met een liedje van Dua Lipa in zijn hoofd. "One kiss is all it takes", staat erbij.



Ligt er een huwelijk in het verschiet voor Eva De Roo? Wie weet. "Ik snapte niet waarom ik applaus en kussen kreeg van iedereen toen de bruid haar boeket liet vallen en ik het heb opgeraapt", schrijft ze bij een foto met de bloemen.



Stylist Jani Kazaltzis toont zijn liefde voor... een opblaasbare flamingo. "Love my flamingo", schrijft hij bij een kiekje in het zwembad.



Vakantie volgens actrice Tine Embrechts? "Mijn liefje, Oostende, zee, zand en spelen met de palletjes", schrijft ze bij een foto tegen de zon.