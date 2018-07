Het is zover: vanavond wordt de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League afgetrapt. We worden meteen verwend met een mooie affiche, want op Sclessin staan Standard en AA Gent tegenover elkaar. Krijgen we meteen vuurwerk?

Beleef de match hier vanaf 20.30u live met videobeelden van de belangrijkste fases. Bent u geen abonnee? Dan kan u hier gratis een proefabonnement van 14 dagen nemen.