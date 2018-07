Sterren zijn dol op de korte bob: “Het kapsel is als een Chanel-pakje. Nooit uit de mode”

Khloé Kardashian ging deze week langs bij de kapper en liet de schaar in haar lange blonde lokken zetten. Het resultaat: een bob. Ook Rihanna pronkt op Instagram met een kortere coupe. “Het kapsel is verfrissend voor in de zomer”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Rihanna toont op het Instagramaccount van haar lingerielijn een frisse korte coupe, Khloé Kardashian doet hetzelfde en een tijd geleden pronkte haar zus Kim Kardashian met een ultrastrakke, korte haarstijl. Volgens Jochen Vanhoudt, die binnenkort een nieuw kapsalon opent in hartje Antwerpen, is de coupe een echte klassieker.

Nooit een blunder

“De korte bob is nooit weggeweest. We kregen even een variatie met de lob (waarbij het haar iets langer wordt gelaten, red.) maar deze stijl komt altijd terug. Het is het Chanel-pakje onder de kapsels. Het zal nooit uit de mode zijn. Als je een over tien jaar een selfie ziet, zal je je niet afvragen wat je bezielde om voor dit kapsel te kiezen”, klinkt het.



Een bericht gedeeld door SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) op 25 Jul 2018 om 12:34 (PDT)

Verschillende stijlen

Volgens Jochen is het kapsel zo populair omdat je er alle kanten mee uit kan. “Het haar wordt recht geknipt, ook vooraan. Dus een staartje maken is geen enkel probleem. Je lokken zijn ook lang genoeg om - indien gewenst - extensions in te weven. Werk je met een steil- of krultang, dan krijg je een glamoureuze look. Maar je kunt de snit ook nonchalant dragen. Met zoutspray, bijvoorbeeld, creëer je een mooie strandlook.”