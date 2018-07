Genks festival vraagt aan alle bezoekers om zand mee te brengen

Genk - Het Absolutely Free Festival in Genk gaat een grootschalig experiment aan. AFF vraagt aan al zijn bezoekers om een grondstaal uit de eigen tuin mee te brengen naar het festivalterrein. Door die aarde uit de vier windstreken samen te brengen, wordt een symbolische Limburgse ‘oer-aarde’ gecreëerd. Die oer-aarde zal onderzocht worden op mogelijke vervuiling.

Ook dit jaar pakt het Absolutely Free Festival uit met een ecologische bewustmakingsactie, met een kunstzinnige inslag. AFF roept de festivalbezoekers op om in de eigen tuin (of voor wie geen eigen tuin heeft: op een geliefkoosd plekje in de buurt) een grondstaal te nemen en mee te brengen naar het festival.

“Hopelijk vele honderden bezoekers zullen op die wijze samen een symbolische Limburgse of misschien zelfs Vlaamse ‘oer-aarde’ creëren, met bijdragen uit de vier windstreken. Deze oer-aarde zal tijdens het festival een prominente plek op het terrein krijgen. Na afloop zal de oer-aarde in een labo wetenschappelijk onder de loep genomen worden. Wij zijn alvast erg benieuwd of er weinig dan wel veel vervuiling (zware metalen, enz.) in ‘onze’ oer-aarde te bespeuren zal zijn”, zegt AFF-woordvoerder Bert Vliegen.

Oer-aarde wordt groente

Daar stopt het verhaal niet. Op de verzamelde oer-aarde zullen volgend jaar groenten gekweekt worden. “De hopelijk rijke oogst zal later verwerkt worden tot maaltijden die via liefdadigheidsinitiatieven verdeeld worden.”

“Festivalbezoekers scheppen de aarde best in een zuiver klein potje”, aldus Vliegen. “Raak het staal niet aan met handen of vuile handschoenen. Hang een etiket op het gesloten potje met daarop de naam van je gemeente. Het potje kan je afgeven aan de ingang van het festival.”

Over AFF

Het Absolutely Free Festival ontvangt dit jaar op 3 en 4 augustus meer dan 35 acts op het festivalterrein aan C-Mine in Genk. Op vrijdag mikt AFF op de dansbenen met onder meer Derrick Carter (us), Deetron (swi), Huerco (us), Le Motel, Kong, enz. Op zaterdag is het de beurt aan uw gitarenhart met onder meer Sun Kil Moon (us), Eefje de Visser (nl), Algiers (us), Gruppo di Pawlowski, Omni (us), Dinner (dk), Dijf Sanders, Few Bits, The Homesick (nl), muzikaal theater ‘Permanent Destruction’ met Naomi Velissariou, en veel meer. De toegang is gratis als u drie gebruikte batterijen afgeeft, of een bijdrage van 3 euro levert aan het Absolutely Free Forest.