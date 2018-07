Trein richting Tongeren staat vast in Diegem: meer dan 200 passagiers worden geëvacueerd

Door een probleem aan de bovenleiding zitten meer dan 200 reizigers al ruim een uur vast in een defecte trein zonder airco in het Vlaams-Brabantse Diegem. De reizigers worden te voet geëvacueerd, al het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem is onderbroken.

Rond 15.20 uur viel de trein van Gent naar Tongeren stil door een probleem met de bovenleiding, waar geen hoogspanning meer op staat. Dat euvel kan alleen verholpen worden door technici van Infrabel, maar het kan even duren voor die ter plaatse zijn. Een technische ploeg onderzoekt wat het probleem is, zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken.

De 200 tot 300 passagiers aan boord moesten een uur wachten in de hitte in de trein richting Aarschot en Tongeren. Er werd wel water bedeeld, maar airco is er niet op de trein.

Alle treinverkeer tussen Diegem en Zaventem is onderbroken zodat de passagiers te voet geëvacueerd kunnen worden naar Diegem.

Zit u op de trein of kent u Limburgers die er vast hebben gezeten? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw naam en telefoonnummer niet te vermelden.

@NMBS ; warmest day ever! No aircondition and we ate stuck bc of a train standing still — Lise Træland (@LiseTraland) 27 juli 2018

@NMBS Trein Brussel 15u55 Richting Aarschot Tongeren. Wat aan de hand??

Sebiet vallen we allemaal neer vd hitte. :-/ — Natalie (@NatalieSacre) 27 juli 2018

De afgelopen dagen zijn veel klachten gekomen van reizigers die de temperaturen in de trein te hoog vinden en niet begrijpen waarom er geen airco is. “Wij hebben er alle begrip voor dat dit voor hen niet altijd even aangenaam is”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, in De Standaard. “Maar we zijn er volop mee bezig om met de aankoop van nieuw materieel onze vloot met airco uit te breiden. We sensibiliseren via de sociale media en we zorgen ervoor dat we zeker op lange afstanden treinen inzetten met airco.”