AS Monaco haalt WK-revelatie naar het prinsdom

AS Monaco heeft zich vrijdag versterkt met de Russische middenvelder Aleksandr Golovin. De 22-jarige Golovin komt over van CSKA Moskou en tekende in het Stade Louis II een contract voor vijf seizoenen. Monaco-CEO Vadim Vasilyev bevestigde op de clubwebsite dat nog diverse zeer grote Europese clubs geïnteresseerd waren in de Rus.