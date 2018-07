Daar is de langverwachte samenwerking tussen Reebok en Victoria Beckham

Dat Victoria Beckham de nieuwste partner zou zijn van het Duitse sportmerk Reebok, maakte ze eind 2017 al via Instagram bekend. En na het vele teasen is de collectie eindelijk gelanceerd.

Het is al even gissen naar de samenwerking tussen Reebok en Beckham. Eind 2017 was er al de aankondiging, en in april dit jaar werd een foto gedeeld van Victoria Beckham samen met basketballegende Shaquille O’Neal.

Nu is de collectie officieel gelanceerd, en basketbal is de rode draad. De collectie beestaat uit hoodies, t-shirts en onder andere sokken met het Reebok-logo en een print van basketballer en Reebok-ambassadeur O'Neal op. "Het is een ode aan de 90’s, Reebok, Shaqs basketbalgeschiedenis en de fantastische stukken die ik in het archief van Reebok vond,” laat Beckham via een statement op haar website weten.

De collectie is unisex en very limited edition dus. Al het campagnemateriaal zou door haar zoon, Brooklyn Beckham gefotografeerd zijn. Prijzen variëren van 43 euro voor een paar sokken tot 172 euro voor een hoodie en de collectie is verkrijgbaar in geselecteerde winkels en via de webshop van Reebok en Beckham.