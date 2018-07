Nieuwpoort beboet beklimmen van kunstwerken na schade aan schildpad van Jan Fabre

Nieuwpoort gaat strenger toezien op het beklimmen en beschadigen van kunstwerken en monumenten. De stad neemt die beslissing nadat Searching for Utopia van Jan Fabre, beter bekend als de schildpad, beschadigd raakte, amper enkele weken na de herinhuldiging van het beeld.

Na vijf jaar maakte het bekende beeld Searching for Utopia zijn terugkeer naar Nieuwpoort na een lange en intensieve renovatie. Maar luttele weken na de inhuldiging op 9 juli op het nieuwe Jan Fabreplein is schade vastgesteld aan het kunstwerk. Bovendien beklimmen veel mensen het kunstwerk en de sokkel. Om daar komaf mee te maken komt er een verbod om kunstwerken en monumenten te beklimmen, te beschadigen, te bekrassen of te besmeuren. De schildpad mag niet meer aangeraakt worden en ook het water errond mag niet verontreinigd worden. Wie het verbod negeert riskeert een GAS-boete tot 250 euro, besliste de gemeenteraad donderdag.

Burgemeester Geert Vanden Broucke Foto: vln

“Respect is ver te zoeken”

“Een van de speerpunten van ons cultureel beleid is dat iedereen van kunst moet kunnen genieten. Kunst in de openbare ruimte verfraait niet alleen onze stad, het houdt onze stad ook aantrekkelijk en levendig. Het verruimt, brengt tot leven en confronteert. Daardoor zou kunst juist moeten rekenen op meer respect, zorg en medeverantwoordelijkheid. Dit respect voor ons kunstwerk is nu jammer genoeg ver te zoeken”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke. “Ik doe een beroep op de burgerzin van iedereen om het kunstwerk te respecteren.”

De schildpad kwam in 2003 in Nieuwpoort in het kader van de kunsttriënnale Beaufort. De stad kocht het beeld voor 325.000 euro. De renovatiekosten bedroegen 140.000 euro. Het beeld werd met bladgoud belegd om het gemakkelijker te kunnen herstellen of te renoveren in de toekomst. Het bladgoud zorgt er ook voor dat het beeld langer zal blinken dan het gepolijst brons van vroeger.