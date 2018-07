Daarom was bergkoning Alaphilippe na middernacht nog op stap tijdens de Tour

Yevgueni-zanger Klaas Delrue en zijn broer/schrijver Thijs Delrue waren gisteren te gast in het tv-programma Vive le Vélo. En de twee disten een opvallend verhaal op over huidig bergkoning Julian Alaphilippe, die ze de avond voordien waren tegengekomen in de stad... om iets na middernacht. Maar daar was een logische verklaring voor.

De broertjes Delrue waren de dag voordien al naar Frankrijk gekomen maar besloten om na hun aankomst in hun hotel om half twaalf ‘s avonds toch nog even iets te gaan drinken.

“En plots kwamen we Alaphilippe tegen in het centrum van Pau, hij liep daar in het midden van de nacht”,vertelde Klaas Delrue. “Hij vond het zelfs oké dat we een selfie vroegen. Maar daarna vonden we het toch een beetje raar dat hij op zijn eentje op stap was iets na middernacht.”

“Hij was een beetje schichtig maar wij dachten dat dat kwam omdat wij op een vol terras zaten en ik de enige was die hem gespot had en hij schrik had dat ook heel het terras zou komen”, vulde zijn broer Thijs “De Koperen Kogel” aan. “Maar er was niemand die reageerde, behalve wij.”

De verklaring? Het zijn gewoon erg lange dagen

Het voorval dateert dus van eergisteren woensdag, na de korte maar spectaculaire bergrit en de avond voor de vlakke maar saaie etappe van donderdag die pas om 14u startte. Toch blijft het opvallend dat zo’n topper na middernacht nog op stap is: is rust niet heilig middenin de Tour?

Quick Step Floors geeft een logische verklaring voor die nachtwandeling van de Franse chouchou: het zijn in de Tour gewoon extreem lange dagen voor renners die een trui dragen. Na alle verplichtingen en interviews plus de verplaatsing arriveerde Alapilippe extreem laat in het hotel, waardoor hij na zijn massage pas om 22u30 aan zijn avondmaal kon beginnen. Om die maaltijd beter te verteren, maakte hij daarna nog een korte wandeling. En aangezien het hotel van Quick Step Floors pal in het centrum lag, botste hij op de broers Delrue.

Ook na de uitzending donderdag gingen de broers nog iets drinken, maar deze keer botsten ze niet meer op een renner aangezien de Tourkaravaan alweer was vertrokken.