Twee ingrediënten, meer heb je niet nodig om deze ijsjes te maken

Op warme zomerdagen zijn ijsjes een must. Deze ijsjes maak je makkelijk zelf, zonder ijsmachine en met slechts twee ingrediënten. Twee bolletjes alstublieft!

Een ijsje met minstens twee bollen. Heerlijk. Bij temperaturen boven de dertig graden zelfs op elk moment van de dag. Wil je graag zelf thuis ijsjes maken maar heb je geen ijsmachine? Geen probleem! Dit zijn alternatieven voor het klassieke bolletje vanille. Minstens even lekker en deze verfrissende zoete zonders zijn klaar in een wip!

slagroom + (gesuikerde) gecondenseerde melk

Dit heb je nodig:

400 gram gecondenseerde melk

2 koffiekopjes room (30-40 procent vetgehalte).

een kom

een handmixer

een pot met deksel

Zo maak je het:

Klop de room goed stijf, tot het in pieken staat. Spatel de slagroom voorzichtig en luchtig onder de gecondenseerde melk. Dat is je basis voor de ijs al! Giet het mengsel in een (plastieken) pot met deksel. Voeg eventueel nog een druppel vanille-extract bij, of stukjes chocolade, of aardbeiencoulis... Zet de pot met deksel zeker 12u in de diepvries.







banaan + kokosmelk

Dit heb je nodig:

5 bananen: in stukjes gesneden en ingevroren

1,5 kopjes kokosmelk

mixer

een ovenschaal



Zo maak je het:



Mix de bananen en de kokosmelk. Je kan het meteen opeten. De bevroren bananen zijn lekker fris. Of je kan het mengsel nog uitgieten in een ovenschaal en anderhalf uur in de diepvries zetten. De ovenschaal zorgt ervoor dat alles mooi vast en gelijk bevriest.





Bron: thatcleanlife.com



Meer zin in waterijsjes? Met deze recepten heb je in een handomdraai een origineel en vooral zelfgemaakt ijsje.