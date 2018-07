In schaduw van de Tour wordt in eigen land Ronde van Wallonië gereden, met onder meer Fabio Aru aan de start

Zaterdag start in La Louvière de 39e editie van de Ronde van Wallonië (2.BC). Twintig teams van elk zeven renners zullen onder elkaar uitmaken wie de opvolger wordt van de afwezige Dylan Teuns.

La Louvière ontvangt voor het eerst de ‘Grand Départ’ van de Ronde van Wallonië. De vijf etappes verbinden traditiegetrouw west en oost van het Waalse landsgedeelte met als aankomst van de laatste etappe het Luikse Borgworm.

Er werd een zwaar parcours samengesteld, dat de renners zou moeten helpen het verschil te maken. “We presenteren een gevarieerd parcours, dat aan specialisten op elk terrein de kansen geeft uit te blinken”, legde koersdirecteur Christophe Brandt uit.

De eerste etappe komt aan in Les Bons Villers waar op een plaatselijk parcours een pittige kasseistrook wacht. In de tweede rit rijden de renners naar het centrum van Namen, na eerst twee maal de Citadel van Namen te hebben beklommen. De derde etappe vervolgens finisht in La Roche-en-Ardenne waar een sprint tot de mogelijkheden behoort. De vierde rit moet de punchers inspireren met drie bergjes voor de aankomst in Herstal. De slotrit naar Borgworm lijkt ten slotte te gaan uitmonden in een koninklijke spurt.

Uittredend winnaar Dylan Teuns start niet, omdat zijn ploeg BMC haar kat stuurt. Dries Devenyns (Quick-Step Floors), winnaar van 2016, is wel van partij, net als de Italiaan Fabio Aru (UAE Emirates), die in Wallonië de Vuelta en het WK voorbereid.

Etappeschema:

28/07 La Louvière - Les Bons Villers, 193,4 km, start om 12u04.

29/07 Villers-La-Ville - Namen, 167,2 km, start om 12u30.

30/07 Chimay - La Roche-En-Ardenne, 169,2 km, start om 12u45.

31/07 Malmedy - Herstal, 161,4 km, start om 13u00.

1/08 Hoei - Borgworm, 187,5 km, start om 12u20.

Deelnemende teams:

WorldTour: Groupama-FDJ, Lotto-Soudal, Quick Step Floors, Dimension Data, Katusha-Alpecin, UAE Team Emirates

Procontinentaal: Aqua Blue Sport, Cofidis Solutions Crédits, Direct Energie, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Samsic, Veranda’s Willems-Crelan, Vital Concept Cycling Club, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Continentaal: Ago-Aqua Service, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Fidea Lions, Roubaix-Lille Métropole.

Tien laatste winnaars:

2017: Dylan Teuns

2016: Dries Devenyns

2015: Nik Terpstra (Ned)

2014: Gianni Meersman

2013: Greg Van Avermaet

2012: Giacomo Nizzolo (Ita)

2011: Greg Van Avermaet

2010: Russel Downing (GBr)

2009: Julien El Fares (Fra)

2008: Serguei Ivanov (Rus)