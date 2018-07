Meerderheid van Britten ziet nieuw referendum over Brexit zitten

Voor het eerst heeft een meerderheid van de Britten zich uitgesproken voor een nieuw referendum over het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen over het vertrek van hun land uit de Europese Unie. Dat blijkt vrijdag uit een peiling van het instituut YouGov voor de krant The Times.

Volgens de peiling vindt 42 procent van de Britten het noodzakelijk dat er een nieuw referendum wordt georganiseerd na de onderhandelingen. Veertig procent van de 1.653 ondervraagden wenst dit niet.

Het idee van een tweede referendum wint de laatste weken steeds meer terrein in Groot-Brittannië, onder meer door de steun van politici als de conservatieve oud-minister van Onderwijs Justine Greening. De krant The Independent lanceerde woensdag een petitie die vrijdagochtend al door 200.000 mensen ondertekend was.

Onderhandelingen muurvast

De peiling van Yougov is gepubliceerd op een moment dat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië nog steeds muurvast lijken te zitten. Donderdag nog sabelde de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier het voorstel neer dat premier Theresa May op tafel had gelegd om de samenwerking op vlak van douane zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zijn verklaringen zijn “het einde van het plan van Chequers”, verwees de krant The Guardian vrijdag naar de residentie van de premier waar de Britse visie op de brexit op punt werd gezet.

Tegen oktober zouden de Europeanen en de Britten het eens moeten raken over een terugtrekkingsakkoord en over een politieke verklaring over de toekomstige relaties. Dat moet beide partijen de tijd geven om het akkoord te ratificeren tegen 29 maart 2019, wanneer Groot-Brittannië de Europese club verlaat. Londen zet die historische stap nadat 51,9 procent van de kiezers in juni 2016 in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie koos.