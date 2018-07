Zwaar gehavend maar Peter Sagan komt zeker naar na-Tourcriterium van Aalst

Aalst - Groene trui-drager Peter Sagan komt maandag zeker naar het Natour Criterium Aalst. Dat heeft Sagans’ manager donderdagavond nog bevestigd aan Johny Van Den Borre, vice-voorzitter van het organisatiecomité in Aalst. De drievoudige wereldkampioen is dé blikvanger. Zijn kwetsuur en het feit dat hijzelf na de rit van donderdag nog kloeg over hevige pijn, deden Van Den Borre contact opnemen met Sagans’ entourage. ‘’Hij komt, zo bevestigde het management’’, aldus Van Den Borre.

Aalst begroet ook Iljo Keisse weer op de fiets. Hij maakt na zijn kwetsuur die hem uit de Tour hield zijn wederoptreden in het eerste criterium. Donderdag werd ook een akkoord bereikt met Mathieu Van Der Poel en zijn broer David. Verder staan nu al zeker Belgisch kampioen Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Thomas Degand op de affiche.

Het criterium in Aalst start om 19.30 uur. Om 17 uur rijden heel wat oud-profs in hun traditionele Gentlemen Classic, met Lucien Van Impe en Roger De Vlaeminck als boegbeelden, om 15 uur gaan een aantal hartpatiënten op de fiets, ten voordele van de kliniek in Aalst.

Naar jaarlijkse gewoonte blijft het criterium van Aalst gratis toegankelijk.