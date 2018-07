Feeling hot? Dit is de badmode die we volgende zomer zullen dragen (en niet zullen dragen)

Met deze temperaturen willen we het liefst de hele dag door in bikini of badpak rondlopen. Mocht je al uitgekeken zijn op je huidige exemplaren, geeft Miami Swim Week een glimp van de trends voor komende zomer. En zoals dat meestal gaat met trends op de catwalk zien we ons met de ene modelletjes al sneller aan het zwembad liggen dan met de andere...

In Miami worden elk jaar tijdens Swim Week de laatste badmodetrends voorgesteld. En laat badmode nu een van de dingen zijn waar we met deze tropische temperaturen het liefst aan denken. Mocht het komende zomer weer zo warm worden, dan hebben we naast een paar bikini's en badpakken vooral ook een stevige dosis zelfvertrouwen nodig. In Miami werd al snel duidelijk dat diep uitgesneden badpakken en veel bloot volgend jaar de norm zullen worden.





Voor wie het liever allemaal iets bedekter houdt, zijn retrobroekjes gelukkig ook weer in. Ze doen heel hard terugdenken aan de jaren zeventig en zijn ideaal om die zones te bedekken waar je aan het zwembad of op het strand misschien te onzeker over bent.





Nog een opvallende trend zijn prints. Polkadots en streepjes zijn al langer (en ook opnieuw) populair bij badmode, maar volgend jaar zien we opvallend veel bloemen- en plantenprints. Een beetje surf en ook weer een beetje retro dus!



Wie geen zin heeft in grote investeringen kan gelukkig ook nog altijd eens kijken in de garage, berging of werkruimte of er nog wat rollen duct tape op voorraad zijn. Miami Swim Week toont dat dit gerust ook mag.



Een zwembroek -maar dan anders- zagen we ook vaak op de catwalk verschijnen. Ideaal voor zwoele zomeravonden!

Waar we het dan ook weer (op een aangename manier) warm van kregen, was het zien van alle diversiteit op de catwalk. Héél veel modellen met een maatje meer, met een kleurtje, een beperking en zelfs een borstvoedinggevende mama op de catwalk.