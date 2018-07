Levensgevaarlijk tafereel: Porsche staat stil op Gentse ring, bestuurder stapt uit en gaat verhaal halen

Een levensgevaarlijk tafereel vanop de R4 in Gent: ter hoogte van Heusden, deelgemeente van Destelbergen, stopte een bestuurder op het rechterrijvak om verhaal te halen bij een andere gestopte wagen. Hij liet daarbij zijn deur wagenwijd openstaan.

“Net toen ik aan het optrekken was, doken die wagens plots voor mij op”, vertelt de chauffeur die met een dashcam de beelden maakt aan onze redactie. “Ik kon ze maar op het nippertje vermijden. Het was mijn geluk dat ik op het linkerrijvak reed.” Wat er exact aan de hand was, is niet duidelijk. “Omdat het zo warm is, stonden mijn ramen natuurlijk open. Dus hoorde ik dat de man die uitgestapt was aan het roepen was. Meer weet ik ook niet.”

“Ik twijfelde even wat ik moest doen, maar aan die snelheid was ik natuurlijk al honderden meters verder. Of ik naar de politie ben gestapt? Mijn collega’s en vrienden vonden dat ik dat moest doen, en ik heb ook even getwijfeld, maar ik denk niet dat ik het ga doen. Als die bestuurders het nu al onderling hebben uitgevochten - liefst niet fysiek - dan wil ik die mensen niet alsnog in de problemen brengen. Maar als het nodig is, wil ik wel getuigen.”