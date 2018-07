Marc Brys maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de eerste competitiewedstrijd tegen Cercle. Grootste verrassing is dat Steven De Petter zijn aanvoerdersband kwijt is. Jordan Botaka is de nieuwe kapitein in het elftal van Brys.

Wat de opstelling betreft blijft de centrale as behouden. Steppe geniet de voorkeur in doel. Verder blijven Teixeira, De Petter, De Sart, Bezus en Boli in de ploeg. Achteraan lijkt de 19-jarige Tomiyasu ...