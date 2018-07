Binnenkort ‘ultralage-emissiezones’ in Vlaanderen: verboden terrein voor álle benzine- en dieselwagens

Vlaamse steden zullen binnenkort zogenaamde ‘ultralage-emissiezones’ kunnen invoeren om luchtvervuiling door het verkeer aan te pakken. Dergelijke zones zijn verboden terrein voor alle benzine- en dieselwagens. Dat heeft de Vlaamse regering vorige week beslist.

Foto: Photo News

Het is de Vlaamse regering menens met haar ambities om de luchtkwaliteit in Vlaanderen drastisch te verbeteren en de geplande klimaatdoelstellingen te halen. Op de superministerraad van vorige vrijdag werd dan ook beslist om de normen voor luchtkwaliteit tegen 2030 te conformeren aan de doelstellingen die zijn vastgelegd door de Europese Unie.

Om die te halen, moet de maximale uitstoot van het verkeer tegen dan halveren. “Als we onze luchtkwaliteit willen verbeteren, zijn er met name in mobiliteit nog forse ingrepen nodig”, zegt milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) in De Morgen.

Eén manier is de invoering van ‘ultralage-emissiezones’ in de meest dichtbevolkte gebieden, zoals kernen van steden en gemeenten. Dergelijke zones zullen enkel toegankelijk zijn voor “zero-emissie voertuigen (elektrisch, hybride en waterstof)”. Lees: u komt er met geen enkele benzine- of dieselwagen nog in, hoe modern ook.

In Antwerpen bestaat sinds februari al een (gewone) lage-emissiezone, waar oudere dieselwagens op straffe van boetes niet meer welkom zijn. Ook steden als Gent en Mechelen hebben plannen in die richting.