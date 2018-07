Gevreeën? Dan voel je je de volgende dag beter

Als je seks hebt gehad, dan voel je je de dag erna beter op emotioneel vlak. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de George Mason-universiteit in Washington, gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Emotion.

Een team onderzoekers vroeg aan 152 universiteitsstudenten om hun seksleven gedurende drie weken nauwkeurig op te volgen. Ze kregen een dagboek mee waarin ze hun seksuele activiteiten en emoties moesten neerpennen. Op basis van hun notities zochten de vorsers uit hoe het was gesteld met hun mentaal welzijn. Hoe positief waren ze ingesteld, hoe zat het met hun humeur en vonden ze hun leven elke dag even zinvol?

Kussen en vrijen

Wat blijkt? De deelnemers voelden zich gelukkiger en vonden meer betekenis in hun leven als ze de dag ervoor seksueel actief waren geweest. Dit geldt trouwens zowel voor kussen als het vrijen zelf. Het verband is volgens de vorsers overduidelijk: elke vorm van seksuele activiteit lijkt het mentaal welzijn te verbeteren. In liefdesrelaties is het effect nog een pak groter. Het tegenovergestelde geldt echter niet: een groot geluksgevoel voorspelt niet automatisch meer seks.

Acceptatie

“Wellicht ligt de fundamentele behoefte van mensen om erbij te horen aan de basis van dit effect”, zegt hoofdonderzoeker Todd Kashdan. “Seksueel contact werkt als communicatie. Het vertelt aan de ander dat hij of zij je accepteert. Deze ervaring kan een krachtig signaal geven van inclusiviteit, waardoor de emotionele gezondheid een boost krijgt.” Hij voegt eraan toe dat seks een krachtig tegengif kan zijn tegen eenzaamheid en sociale isolatie. “Een therapie zonder therapeut”, noemt de onderzoeker het. Kashdan ziet ook beperkingen aan de studie omdat er enkel studenten werden bevraagd tijdens een korte periode, maar de bevindingen opent volgens hem deuren meer meer onderzoek rond het onderwerp.