Zach Thomas naar Okapi Aalstar

Met de komst van de 22-jarige Amerikaan en 2m01 grote forward Zachary Thomas, haalt Okapi – naast Mike Laster – een 2de Rookie naar Aalst. Zach genoot zijn opleiding aan de Bucknell University in de Patriot League.

In zijn senior jaar overtrof hij alle verwachtingen als speler en scoorde hij gemiddeld 20.5 punten per wedstrijd, plukte hij 9.1 rebounds en gaf hij nog 2 assists ook aan zijn ploegmaats. De verkiezing als Patriot speler van het jaar was dan ook geen verrassing, hij stuwde zijn ploeg naar het NCAA Tournament en het leverde hem een plaatsje op in het Summerleague roster van de Utah Jazz.