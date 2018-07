Rapster Cardi B zegt tournee af: "Ik heb het moederschap onderschat"

De Amerikaanse rapster Cardi B (25) laat via sociale media weten dat ze na de geboorte van haar dochtertje nog niet klaar is om op tournee te vertrekken. Ze zegt dan ook haar optredens met Bruno Mars af.

"Ik denk dat ik het moederschap heb onderschat", geeft rapster Cardi B toe in een eerlijke post. "Ik dacht dat zes weken genoeg zouden zijn om zowel mentaal als fysiek te herstellen van mijn bevalling. Ik dacht ook dat ik mijn dochter zou kunnen meenemen op tour, maar ik heb het hele 'mama-ding' een beetje onderschat. Ik ben er niet klaar voor om haar al achter te laten, en de dokter vindt het niet gezond om haar mee te nemen."

De rapster gaat dus niet mee op tournee met Bruno Mars en verontschuldigt zich bij de fans. In de post bedankt Cardi B ook Bruno Mars voor zijn begrip. Als reactie op haar post reageerde Bruno Mars met 'een boodschap voor Cardi'. "We love you en we zullen Bodak Yellow elke avond spelen als klein eerbetoon."

Cardi B beviel begin juli van Kulture Kiari Cephus. Dat schreef ze toen bij een foto, die heel hard deed denken aan de iconische zwangerschapsaankondiging van de Amerikaanse zangeres Beyoncé.