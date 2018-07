Zonhovens N-VA-lid uit partij na Hitler-parodie: “Komisch bedoeld”

Zonhoven -

Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van N-VA- Zonhoven is gisteren een plaats vrijgekomen. Nummer 22 op de lijst, de plek die tot gisteren voorbehouden was voor Tony Hulsmans, is weer vacant. “Na overleg heeft Tony beslist op een stap opzij te zetten,” zet Yannick Aerts, de voorzitter van N-VA Zonhoven. Hulsmans is onder druk uit de partij gestapt nadat er ophef ontstond over een ongepaste nazi-parodie op YouTube en een ongepaste post op sociale media.