Prins Harry en Meghan Markle kussen elkaar in het openbaar

Koninklijke regeltjes, hoezo? De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben ze (alweer) aan hun laars gelapt. Deze keer gingen ze voor een kus vol op de mond na een polowedstrijd.

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, kwam gisteren in een jeansjurk van de Spaanse ontwerpster Caroline Herrera supporteren voor haar man in het Britse Berkshire . Prins Harry nam er immers deel aan een polowedstrijd voor zijn goed doel Sentebale, waarmee hij geld inzamelt om Afrikaanse kinderen met HIV of aids te helpen. De prins won zijn eigen toernooi en mocht op het podium.

Smak

Foto: Photo News

Daar wachtte niemand minder dan Meghan Markle, die de prijzen mocht uitdelen, hem op . Eerst overhandigde ze een prijs aan zijn goede vriend Nacho Figueras. Hij kreeg twee kusjes van Meghan op de wang. Toen ze zich omdraaide stond de prins klaar om zijn smakkerd in ontvangst te nemen. De twee kusten elkaar op de mond en wreven liefdevol over elkaars rug.

A kiss for Harry from Meghan! pic.twitter.com/3Y7aNhcnKR — Rebecca English (@RE_DailyMail) 26 juli 2018





Koninklijke regel

Na het evenement liep het koppel hand in hand naar hun auto. Dit uitje leverde het bewijs dat prins Harry en Meghan Markle zich ook na hun huwelijk niet zullen houden aan de koninklijke regels die royals verbiedt om affectie te tonen in het openbaar. Op de Young Leaders Awards in het bijzijn van de Queen vorige maand moesten ze zich wel inhouden. Toen weigerde de prins om de hand van Meghan vast te nemen in het belang van de koninklijke etiquette.

Foto: REUTERS