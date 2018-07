Langs deze wolkenkrabber klettert de hoogste kunstmatige waterval ter wereld naar beneden

Aan de zijkant van een wolkenkrabber in Guiyang, een stad in het zuiden van China, heeft een bouwbedrijf de hoogste door de mens gemaakte waterval geïnstalleerd. De waterval is 108 meter hoog en het water in een drukke stad naar beneden zien kletteren is spectaculair.

Het gebouw waartegen de waterval gebouwd werd is Liebian International Plaza, een gigantische wolkenkrabber waar ook een winkelcentrum, hotel en verschillende kantoren gevestigd zijn.

De waterval 'aanzetten' kost twee uur voorbereiding. Vier enorme pompen zorgen ervoor dat er duizenden liters water per minuut naar beneden kletteren, en de energiekosten worden geschat op 100 euro per uur. De installatie krijgt naast de 'wauw'-reacties ook heel wat kritiek en de waterval zal dan ook alleen aangezet worden voor speciale gelegenheden.