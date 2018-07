Hilary Duff vindt zwanger zijn vooral lastig: "Negen keer moeten opstaan om te gaan plassen, vreselijk!"

"Zwanger zijn is lastig", post de Amerikaanse popzangeres en actrice Hilary Duff op Instagram, terwijl ze een selfie neemt in de spiegel. Ze postte eerder al foto's van haar zwangere buik, maar deze keer is ze heel eerlijk en geeft ze toe dat ze het allemaal lastig vindt.

De 30-jarige zangeres en actrice Hilary Duff post een foto op Instagram waarin ze heel eerlijk toegeeft dat ze dat 'zwanger zijn' soms beu is.

"Man, dat is hard", post ze onder een badkamerselfie. "De borsten zijn groot, de buik is groot, het lichaam is groot. Zwanger zijn is heel erg lastig, maar ook heel speciaal. Het is heel fijn om een klein leventje in mezelf te voelen groeien en al te dromen van alle avonturen, maar het is bijna onmogelijk om mijn eigen schoenen aan te doen, en ik ben het zo beu om 's nachts negen keer wakker te worden om te moeten plassen, en daarna naar dit lichaam te kijken dat precies niet van mij is op dit moment."

"Vrouwen zijn zo sterk! Deze post is een kleine reminder om dat niet te vergeten", post ze nog onder de foto.

De post kreeg ondertussen 957.000 likes en heel veel positieve reacties. "Bedankt voor deze post! Net wat ik nodig had. Zwanger zijn is mooi en magisch, maar verdorie, het is zwaar!"

In juni kondigden Hilary Duff en haar vriend Matthew Koma aan dat ze een klein meisje zouden krijgen. Duff heeft al een zoontje van zes.