Sneuvelt het hitterecord vandaag? Temperatuur klimt mogelijk boven 38,2 graden van 2009

Gisteren werd er een temperatuur van 36,8 graden gemeten door Meteowing in Kleine Brogel en vandaag klimt het kwik zelfs nóg wat hoger. “Zo komen we wel heel dicht in de buurt van de 38,2 graden van 20 augustus 2009, de hoogste temperatuur ooit genoteerd in Kleine Brogel”, klinkt het bij Meteowing en bij HBvL-weerman Michel Nulens. Mogelijk sneuvelt het absolute hitterecord vandaag zelfs.

26 juli 2018 krijgt voor Michel Nulens nu al een plek in de recordboeken. “Met 36,8 graden staat deze dag immers in de top tien van warmste dagen ooit in Limburg. En vandaag wordt het nog warmer door ...